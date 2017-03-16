ЦИК создаст избиркомы для забывчивых россиян

В России могут появиться универсальные избирательные комиссии для граждан, которые не успели заранее подать заявку на голосование по месту пребывания. Об этом в четверг, 16 марта, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, передает ТАСС.

По ее словам, на фоне возможности отмены открепительных удостоверений ЦИК разрабатывает систему, которая позволит голосовать не по месту регистрации. Обсуждаемые варианты предусматривают, что гражданин заранее обратится в ЦИК с просьбой включить его в соответствующие списки.

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«Мы предполагаем, что, несмотря на широкую информационную кампанию, все равно довольно большая группа людей оставит все напоследок. У многих появляются срочные командировки, разные ситуации, когда оказался не там, где ожидал», — отметила Памфилова. Для этой категории людей разрабатывается системы универсальных избиркомов, предполагается, что они будут создаваться на базе территориальных комиссий.

Глава ЦИК подчеркнула, что это требует введения «жесткой системы идентификации», чтобы избежать нарушений.

Ранее в четверг глава ЦИК заявила, что российская избирательная система нуждается в более современном техническом оснащении.

3 марта в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий отмену открепительных удостоверений при голосовании на выборах президента России в 2018 году. Один из авторов законодательной инициативы, сенатор Андрей Клишас отмечал, что среди россиян сложилось мнение, что открепительные являются механизмом фальсификации.