Парламентские выборы предложили проводить в рабочий день

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о переносе парламентских выборов с сентября на апрель. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе данных во вторник, 28 февраля.

Авторы инициативы также предлагают проводить голосование не в воскресенье, а в среду. По их мнению, перенос выборов на будний день позволит повысить явку избирателей.

«Принятие данного законопроекта крайне актуально именно сегодня, поскольку позволяет учесть недавний опыт, полученный в ходе проведения избирательной кампании, и позволит законодательно усовершенствовать избирательный процесс в России», — говорится в пояснительной записке.

27 февраля глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым заявила о целесообразности переноса единого дня голосования с сентября на более поздний срок. Она также анонсировала появление избирательного кодекса России к следующим выборам в Госдуму.

В начале месяца глава ЛДПР Владимир Жириновский призвал проводить избирательные кампании в стране не чаще, чем раз в два года. Перейти к новой схеме он предложил уже после президентских выборов, которые запланированы на весну 2018 года.

Летом 2015 года Госдума и Совет Федерации перенесли федеральные парламентские выборы с декабря на третье воскресенье сентября.

