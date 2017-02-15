В идее Жириновского отменить день тишины на выборах увидели «здравое ядро»

Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев счел рациональным предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского об отмене дня тишины накануне выборов. Его слова приводит ТАСС в среду, 15 февраля.

«Мне кажется, там есть здравое ядро, которое можно пообсуждать, не надо так сразу отвергать. (…) Я участвовал в избирательных кампаниях, и часто суббота превращалась в поиск того, что вбросят против тебя», — отметил он.

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Булаев добавил, что если предложение лидера либерал-демократов будет оформлено в законопроект, ЦИК даст на него экспертное заключение.

Ранее в среду Жириновский предложил отменить день тишины и разрешить агитацию даже в день голосования. По его мнению, это будет способствовать повышению явки на выборах.

«А непосредственно в день выборов нужно устраивать концерты, фестивали, проводить конкурсы, чтобы побудить людей выйти на улицу, привлечь их на участки для голосования», — приводит слова Жириновского сайт партии.

По действующему законодательству любая агитация за сутки до выборов, в так называемый день тишины, и непосредственно в день голосования запрещена.