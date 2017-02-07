Жириновский предложил проводить выборы раз в два года

Глава ЛДПР Владимир Жириновский призвал проводить избирательные кампании в стране не чаще, чем раз в два года. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает ТАСС.

«Мне кажется, за рубежом бывает перерыв, какой-то год, когда нет выборов. А у нас каждый год, мы только-только пришли в себя после 18 сентября (выборов в парламент — прим. «Ленты.ру»), теперь нужно готовиться снова к сентябрю», — сказал лидер либерал-демократов на встрече с главой ЦИК России Эллой Памфиловой.

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По мнению политика, двухгодичная пауза позволит партиям проанализировать ошибки, допущенные в ходе предыдущих парламентских кампаний. «Иначе мы с поезда на поезд», — пояснил Жириновский.

Перейти к новой схеме он предложил уже после президентских выборов, которые запланированы на весну 2018 года.

7 февраля депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, закрепляющий право выдвижения кандидата на пост президента России только за теми партиями, которые прошли в Думу по итогам предыдущих выборов. По мнению авторов инициативы, только у парламентских партий есть политическая ответственность.

Выборы в ГД седьмого созыва состоялись 18 сентября 2016-го. «Единая Россия» получила 343 мандата, КПРФ — 42, ЛДПР — 39, «Справедливая Россия» — 23. По одному месту получили представители партий «Родина» и «Гражданская платформа».