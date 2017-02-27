Памфилова назвала сроки появления избирательного кодекса

Избирательный кодекс России может появиться к следующим выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021 году. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, передает ТАСС.

Вопрос разработки избирательного кодекса глава ЦИК обсудили на встрече с лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым. По ее словам, ряд предложений справороссов во многом совпадает с тем, что предлагали эксперты и многие члены комиссии, в том числе сама Памфилова.

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«Я полагаю, что многие из них лягут в основу работы, обсуждения на рабочей группе, которая сейчас создается по поручению президента при администрации президента», — отметила она.

В ноябре прошлого года Памфилова жаловалась на лазейки в законодательстве, которые позволяют высокопоставленным лицам в ходе выборов допускать нарушения. Из-за размытых формулировок в законах члены ЦИК не могли «схватить за руку» нарушителей, подчеркивала она.

Тогда же глава Центризбиркома, говоря о необходимости доработки законодательства, предложила специалистам обсудить возможность создания избирательного кодекса. Она отмечала, что некоторые ее коллеги «болеют этой идеей». Необходимость кодекса она, по данным ТАСС, объясняла тем, что действующие акты противоречивы и часто меняются.

Избирательный кодекс — специальный законодательный документ, систематизирующий все нормы избирательного права. Сейчас на федеральном уровне такого акта нет, его аналоги существуют в некоторых регионах.

