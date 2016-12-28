ЦИК получит 15 миллиардов рублей на подготовку к президентским выборам

Почти 15 миллиардов рублей планируется потратить в 2017 году на организацию выборов президента России. Об этом сообщил в среду, 28 декабря, зампредседателя комиссии Николай Булаев, передает агентство городских новостей «Москва».

«В бюджете 2017 года выделено на проведение избирательной кампании президента 14,9 миллиарда рублей», — сказал Булаев.

Он подчеркнул, что доступ к этим деньгами члены ЦИК получат только после того, как официально начнется избирательная кампания.

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23 декабря в ходе большой пресс-конференции российский лидер Владимир Путин обещал рассказать, будет ли он участвовать в выборах нового главы государства в 2018 году, когда «время созреет».

13 декабря о своих президентских амбициях заявил основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Баллотироваться намерен и бизнесмен Сергей Полонский, находящийся под стражей по делу о крупном мошенничестве. Среди потенциальных участников президентской гонки также барнаульский кот Барсик и экс-советник главы подмосковной Балашихи Анатолий Баташев.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркивала, что проведение досрочных выборов главы государства в следующем году невозможно даже технически.