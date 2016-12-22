Памфилова опровергла отказ от единого дня голосования

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что говорить об изменении законодательства, регулирующего проведение выборов, пока рано. Так она прокомментировала информацию о возможности отказа от единого дня голосования, сообщает РИА Новости в четверг, 22 декабря.

«Я не знаю, кто дает эти всякие домыслы. Рано вообще обо всем этом говорить. Это внутреннее совещание, и мы обсуждаем наши вопросы, позицию по целому ряду вопросов», — сказала глава ЦИК, подчеркнув, что некорректно предоставлять в СМИ «сырую» информацию.

Поступающие предложения по изменению законодательства бывают прямо противоположными, отметила Памфилова. Она напомнила, что президент Владимир Путин поручил создать рабочую группу для их рассмотрения.

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«Когда будет рабочая группа, тогда будут рассмотрены и наши предложения, будет взаимодействие с Госдумой, Советом Федерации, администрацией президента, правительством, тогда можно будет говорить о чем-то конкретно», — подчеркнула председатель избирательной комиссии.

В Кремле ранее в четверг слухи о переносе единого дня голосования сравнили с гаданием на кофейной гуще. Подобных решений не принималось, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

21 декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщил, что Памфилова допустила возможность отмены единого дня голосования или его переноса на другую дату.

Президент подписал закон о введении единого дня голосования в 2012 году. Согласно нему региональные выборы будут проводиться не дважды в год (в марте и октябре), а только один — во второе воскресенье сентября. Летом прошлого года на осень также перенесли федеральные парламентские выборы.