Центризбирком пожаловался на нехватку свежих мозгов

Российская избирательная система нуждается в более современном техническом оснащении, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 16 марта.

«Мы очень нуждаемся в новых подходах, нам нужны свежие мозги, свежие идеи», — сказала она на совещании с участием представителей Минкомсвязи и производителей используемого на выборах оборудования.

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Она выразила надежду, что Центризбиркому помогут «вооружиться современными элементами, которые сработают на осовременивание избирательной системы в интересах избирателя».

6 марта Памфилова заявила, что представители многих политических партия выступают за усовершенствование избирательного законодательства. За три дня до этого в Госдуму был внесен законопроект, который предполагает введение обязательной трансляции с избирательных участков в день выборов. Пока эта норма не закреплена в законодательстве, хотя такие трансляции уже велись во время сентябрьских выборах в Госдуму.