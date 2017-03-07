Памфилова оценила идею переноса президентских выборов на 18 марта

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сочла возможный перенос выборов президента с 11 на 18 марта 2018 года целесообразным. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 7 марта.

«Полагаю, что 18 марта — это оптимальный вариант (для проведения следующих президентских выборов — прим. «Ленты.ру»)», — сказала Памфилова.

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По ее мнению, в будущем в рамках изменения избирательного законодательства необходимо рассмотреть вариант переноса дня голосования на апрель или октябрь. «Исходя из общения со многими представителями партий и экспертов, наверное, апрель — идеальный месяц для проведения всех выборов: и президентских, и парламентских», — отметила глава ЦИК.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не выработали единого мнение по поводу того, стоит ли проводить выборы главы государства в день присоединения Крыма — 18 марта.

В тот же день спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за перенос дня голосования на третье воскресенье марта.

3 марта члены Совета Федерации Андрей Клишас и Анатолий Широков внесли на рассмотрение нижней палаты парламента пакет законопроектов по изменению избирательного законодательства. В частности, он разрешает переносить дату президентских выборов.

В конце февраля Элла Памфилова заявила, что избирательный кодекс России может появиться к следующим парламентским выборам, которые пройдут в 2021 году.