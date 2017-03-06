ЦИК отреагировал на идеи по совершенствованию избирательного законодательства

Представители многих политических партий считают необходимым усовершенствовать избирательное законодательство. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, передает РИА Новости.

«В первую очередь, уже видно, что практически все партии, с которыми мы встречались, единодушны по поводу сроков проведения выборов, то есть когда должен быть единый день голосования. Практически все партии высказываются по поводу фильтра муниципального, по поводу упрощения регистрации, упорядочения сбора подписей», — сказала Памфилова.

Таким образом, она прокомментировала итоги встреч с руководством четырех парламентских партий и лидерами непарламентских политических движений. По словам Памфиловой, эти контакты очень полезны для того, чтобы сформировать все имеющиеся инициативы.

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Ранее в понедельник глава ЦИК провела рабочую встречу с главой «Патриотов России» Геннадием Семигиным, в ходе которой выслушала его предложения по совершенствованию избирательного законодательства.

«Патриоты», в частности, считают необходимым провести единый день голосования не в сентябре, а в октябре. Кроме того, они заявляют о важности совершенствовать процедуры сбора подписей и применение муниципального фильтра на губернаторских выборах, уточняет агентство.

21 декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщил, что председатель ЦИК допустила возможность отмены единого дня голосования или его переноса на другую дату. В Кремле эту информацию сравнили с гаданием на кофейной гуще.

Президент Владимир Путин подписал закон о введении единого дня голосования в 2012 году. Согласно нему региональные выборы будут проводиться не дважды в год (в марте и октябре), а только один — во второе воскресенье сентября. Летом прошлого года на осень также перенесли федеральные парламентские выборы.