Единороссы назвали дату проведения праймериз

«Единая Россия» планирует провести предварительное голосование по отбору кандидатов для участия в региональных выборах 28 мая. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил секретарь генсовета партии, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Надеюсь, коллеги поддержат, и это будет дата 28 мая», — отметил Неверов. По его словам, дату планируется определить на заседании Генсовета, которое состоится во вторник днем.

Материалы по теме Сошли с маршрута Хинштейн и другие известные политики, которые не попадут в Госдуму

Неверов выразил надежду, что представители партии, прошедшие в Госдуму по итогам минувших выборов, помогут участникам грядущих избирательных кампаний в регионах. «Для нас важно сохранить тот уровень поддержки, который нам оказали граждане», — добавил глава

В 2017 году единый день голосования пройдет 10 сентября. В шести регионах выберут состав региональных заксобраний, в 14 — руководителей субъектов, также состоятся выборы глав целого ряда городских администраций. На голосовании в Кингисеппском одномандатном округе Ленинградской области будет распределен мандат спикер Госдумы шестого созыва Сергея Нарышкина, который в октябре 2016-го был назначен главной Службы внешней разведки (СВР).

Списки кандидатов в Госдуму от «Единой России» на сентябрьских выборах 2016 года были сформированы по итогам внутрипартийного предварительного голосования, которое состоялось 22 мая. В праймериз поучаствовали около 10 миллионов избирателей.