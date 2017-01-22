Медведева переизбрали главой «Единой России»

Съезд «Единой России» в ходе открытого голосования переизбрал премьер-министра Дмитрия Медведева председателем партии. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Глава правительства поблагодарил однопартийцев за оказанное ему доверие.

Кроме того, на съезде главой бюро высшего совета ЕР, отвечающего за стратегическое развитие партии, переизбран бывший спикер Госдумы Борис Грызлов.

Устав ЕР позволяет председателю партии, в частности, созывать внеочередные съезды, приостанавливать полномочия членов центральных органов партии или руководства структурных подразделений. Также председатель может приостановить действие решений руководящих органов, за исключением принятых партийным съездом.

Медведев возглавлял партийный список на парламентских выборах в Госдуму, которые состоялись в сентябре минувшего года. Впоследствии от отказался от мандата, который перешел к активисту Общероссийского народного фронта из Бурятии Николаю Будуеву.

Впервые Медведев был избран председателем ЕР на съезде партии в сентябре 2012 года.