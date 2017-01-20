Песков назвал прогнозы о смене правительства традиционной забавой политологов

Прогнозы политологов о возможной смене российского правительства являются своеобразной традицией, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в пятницу, 20 января, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вы знаете, это традиционная наша забава — предсказывать смену правительства в ближайший понедельник, в ближайший месяц или в ближайшее полугодие. Я не склонен к тому, чтобы предаваться этой забаве», — сказал Песков, комментируя очередные сообщения о грядущей отставке российских министров во главе с председателем правительства Дмитрием Медведевым.

19 января газета «Московский комсомолец» со ссылкой на слова одного из политологов сообщила, что президент России Владимир Путин принял решение сменить состав правительства уже весной. Такое решение, по словам собеседника издания, связано с подготовкой программы новой экономической политики. При этом, добавил политолог, вопрос о том, кто возглавит новый состав кабмина остается открытым.

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15 ноября Путин отправил Алексея Улюкаева в отставку с поста главы Минэкономразвития РФ. 19 августа президент России подписал указы об отставке Дмитрия Ливанова с должности министра образования и науки, а также о назначении на этот пост Ольги Васильевой.

Также в августе Кремль посчитал ненужным реагировать на петицию об увольнении председателя правительства.

Дмитрий Медведев занимает возглавляет кабмин с мая 2012 года. До этого в течение четырех лет он занимал пост главы государства.