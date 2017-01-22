Источник сообщил о выдвижении Медведева на пост председателя ЕР

Кандидатура премьер-министра Дмитрия Медведева вновь предложена на пост председателя «Единой России». Об этом в воскресенье, 22 января, сообщает ТАСС со ссылкой на участника совместного заседания высшего и генерального совета партии.

Председателя «Единой России», как ожидается, изберут на съезде организации в воскресенье сроком на пять лет. Устав ЕР, в частности, позволяет главе партии созывать внеочередные съезды, приостанавливать полномочия членов центральных органов партии или руководства структурных подразделений. Кроме того, председатель может приостановить действие решений руководящих органов, за исключением принятых партийным съездом.

Медведев был избран председателем ЕР на съезде партии в мае 2012 года. Предыдущий съезд в сентябре 2011-го постановил, что Медведев (на тот момент — президент России) возглавит предвыборный список партии на думских выборах, а Владимир Путин, занимавший тогда пост главы правительства, станет кандидатом от партии на президентских выборах — 2012.