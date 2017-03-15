ЦИК намерен обеспечить все желающие партии оборудованием для праймериз

Центризбирком России обеспечит все партии, желающие провести партийное предварительное голосование (праймериз), урнами и кабинками для голосования, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Ее слова приводит ТАСС в среду, 15 марта.

«Если какая-то партия сочтет необходимым проводить праймериз, то мы создадим равные условия для использования того оборудования, которое необходимо, чтобы они могли провести эти праймериз», — сказала она на заседании комиссии.

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Как отметил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, государственный орган направил письмо в Росимущество с просьбой пояснить позицию ведомства по передаче оборудования партиям для проведения внутрипартийных мероприятий. По его словам, в Росимуществе посчитали это допустимым, но предложили дополнительно проконсультироваться с Федеральной антимонопольной службой.

7 февраля стало известно, что «Единая Россия» планирует провести предварительное голосование по отбору кандидатов для участия в региональных выборах 28 мая.

Списки кандидатов в Госдуму от «Единой России» на сентябрьских выборах 2016 года были сформированы по итогам внутрипартийного предварительного голосования, которое состоялось 22 мая. В праймериз поучаствовали около 10 миллионов избирателей.