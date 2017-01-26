Актер Ливанов попросил Путина «даже не думать» об уходе с поста президента

Актер Василий Ливанов во время церемонии вручения наград в Кремле призвал Владимира Путина не покидать пост президента России. Об этом в четверг, 26 января, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Владимир Владимирович, если вы когда-нибудь внимательно поднимете глаза к небу, то услышите голос: "Даже и не думай!" И это будет голос нашей с вами великой Родины — России», — сказал Ливанов.

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Артист напомнил главе государства, что во время одного из своих визитов в Челябинск он взволновал местных жителей словами, что может оставить президентство. Ливанов также поблагодарил Путина за орден Почета, который был ему вручен.

Ранее в четверг сообщалось, что российский лидер вручил государственные награды 30 россиянам за заслуги в различных сферах. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

5 декабря Путин, отвечая на вопрос работника челябинского предприятия «Этерно» о своей мечте, сказал, что хочет успешно завершить свою карьеру. Позднее в ходе большой пресс-конференции он обещал рассказать, будет ли он участвовать в выборах нового главы государства в 2018 году, когда «время созреет».

Василий Ливанов известен по роли Шерлока Холмса в цикле телевизионных лент Игоря Масленникова по произведениям Артура Конан Дойла. В 1966-1973 годах он работал режиссером-постановщиком на «Союзмультфильме» и озвучил около 300 мультипликационных персонажей, в том числе Карлсона и крокодила Гену.