Путин вручил госнаграды Захаровой и Маслякову

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды 30 россиянам за заслуги в различных сферах. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. Об этом в четверг, 26 января, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Среди награжденных — представители науки, здравоохранения, искусства, производства, госслужбы. Звезду Героя России Путин вручил летчику-испытателю первого класса Валерию Поташову, орден «За заслуги перед Отечеством» I степени — советнику главы РЖД Геннадию Фадееву.

Телеведущий и президент международного «Клуба веселых и находчивых» (КВН), глава творческого объединения «АМИК» Александр Масляков получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Этой же награды удостоены академик РАН, директор Научного центра здоровья детей Александр Баранов и научный руководитель НИИ биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича Александр Арчаков.

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Орден Почета глава государства вручил актеру Василию Ливанову. Награда «за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность» была присуждена ему в октябре 2016 года, уточняет ТАСС. Такой же орден получил директор Московского государственного академического театра оперетты Владимир Тартаковский.

Ордена Дружбы удостоена официальный представитель МИД России Мария Захарова, председатель Союза художников России Андрей Ковальчук, директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии Владимир Хавинсон, замглавы Российского кардиологического научно-производственного комплекса Ренат Акчурин и оленевод из Чукотского автономного округа Мария Щербакова.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер, митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон (Долганов) и наместник Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря архимандрит Тихон (Секретарев) получили ордена Александра Невского.

Как сообщает kp.ru, 25 января министр обороны Сергей Шойгу наградил Маслякова медалью «За укрепление боевого содружества».