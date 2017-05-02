Больше 60 процентов россиян захотели переизбрания Путина президентом

Свыше 60 процентов россиян хотят, чтобы президентом России по итогам выборов в 2018 году остался Владимир Путин. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-Центра», сообщает «Коммерсантъ».

Согласно данным исследования, которые приводит газета, 64 процента опрошенных россиян выступают за то, чтобы Путин «вновь был избран» главой государства. Нового человека на посту президента хотят видеть 22 процента респондентов.

Материалы по теме Согревательная кампания Зачем в России столько кандидатов в президенты Простой выбор Кому облегчит жизнь изменение избирательного законодательства в 2018 году

Если бы президентские выборы прошли в ближайшее воскресенье, за Владимира Путина отдали бы голоса 48 процентов россиян, показывают результаты опроса. Лидеров КПРФ и ЛДПР Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского поддержали бы три процента опрошенных, министра обороны России Сергея Шойгу — один процент. Еще один процент респондентов проголосовал бы за оппозиционера, основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Вместе с тем 19 процентов участников соцопроса не смогли ответить на вопрос, за кого стали бы голосовать. По данным «Левада-Центра», 10 процентов респондентов не определились, пойдут ли на избирательные участки в марте 2018 года, еще 13 процентов решили не участвовать в выборах.

Сроки проведения опроса и число его участников не уточняются.

В конце марта были обнародованы результаты опроса фонда «Общественное мнение», согласно которым работу Владимира Путина на посту президента одобряет 81 процент россиян.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. О своем намерении баллотироваться на пост главы государства уже заявили, в частности, Владимир Жириновский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский и Алексей Навальный. Российский лидер Владимир Путин обещал рассказать, будет ли он участвовать в выборах, когда «время созреет».