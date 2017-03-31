Россияне оценили работу Путина на посту президента

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряет 81 процент россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные на сайте организации в пятницу, 31 марта.

Если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, за Путина проголосовали бы 64 процента респондентов, говорится в исследовании. Десять процентов опрошенных отдали бы свой голос лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, четыре процента — председателю КПРФ Геннадию Зюганову, еще два — бизнесмену Михаилу Прохорову (баллотировался на пост главы государства в 2012 году — прим. «Ленты.ру»).

Материалы по теме «Государство будет реагировать жестко» Самые яркие цитаты президентского послания

В то же время девять процентов респондентов не пошли бы на выборы в ближайшие выходные, отмечается в материалах фонда.

78 процентов участников опроса заявили, что доверяют российскому лидеру. Премьер-министру Дмитрию Медведеву, согласно результатам исследования, доверяют почти вдвое меньше россиян — 41 процент.

Исследование было проведено 25-26 марта. В нем приняли участие три тысячи человек в 73 регионах России.

2 февраля были опубликованы результаты аналогичного опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Отмечалось, что работу главы государства одобряют более 85 процентов респондентов.

В декабре 2016 года, согласно опросу фонда «Общественное мнение», россияне признали Путина политиком года.