Россияне предпочли годы правления Путина эпохе Брежнева

Треть респондентов назвали президентство Владимира Путина лучшей для жизни россиян формой государственного правления. Такие данные представлены в новом исследовании, опубликованном на сайте «Левада-центра» во вторник,14 февраля.
Отвечая на вопрос, при какой форме государственного правления жизнь в России была лучше, 32 процента респондентов выбрали графу «сейчас, во времена правления Путина». Времена генсека Леонида Брежнева предпочли 29 процентов опрошенных.
Эпоху генсека Иосифа Сталина, как и государственное устройство до революции, идеализируют лишь шесть процентов респондентов. Жизнь в перестроечные времена нравится двум процентам россиян, а правление президента Бориса Ельцина высоко оценил лишь один процент опрошенных. При этом каждый четвертый (24 процента) затруднился ответить на вопрос.
Оценивая значение Февральской революции 1917 года, почти половина опрошенных (45 процентов) согласились с мнением, что «сама по себе она не имела никакого значения, это лишь первый, предварительный этап Октябрьской революции».
Согласно исследованию, доля тех, кто считает падение монархии прогрессивным шагом в развитии страны, выросла за пять лет с девяти процентов до 13. Каждый пятый респондент полагает, что это событие «привело Россию на путь утраты своего национального и государственного величия».
Опрос проводился в период с 20 по 23 января 2017 года в 48 регионах страны. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет.
2 февраля были опубликованы результаты опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно которым уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина гражданами страны остается высоким.
В декабре 2016 года, согласно опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ), россияне признали Путина политиком года.