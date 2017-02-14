Россияне предпочли годы правления Путина эпохе Брежнева

Треть респондентов назвали президентство Владимира Путина лучшей для жизни россиян формой государственного правления. Такие данные представлены в новом исследовании, опубликованном на сайте «Левада-центра» во вторник,14 февраля.

Отвечая на вопрос, при какой форме государственного правления жизнь в России была лучше, 32 процента респондентов выбрали графу «сейчас, во времена правления Путина». Времена генсека Леонида Брежнева предпочли 29 процентов опрошенных.

Эпоху генсека Иосифа Сталина, как и государственное устройство до революции, идеализируют лишь шесть процентов респондентов. Жизнь в перестроечные времена нравится двум процентам россиян, а правление президента Бориса Ельцина высоко оценил лишь один процент опрошенных. При этом каждый четвертый (24 процента) затруднился ответить на вопрос.

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Оценивая значение Февральской революции 1917 года, почти половина опрошенных (45 процентов) согласились с мнением, что «сама по себе она не имела никакого значения, это лишь первый, предварительный этап Октябрьской революции».

Согласно исследованию, доля тех, кто считает падение монархии прогрессивным шагом в развитии страны, выросла за пять лет с девяти процентов до 13. Каждый пятый респондент полагает, что это событие «привело Россию на путь утраты своего национального и государственного величия».

Опрос проводился в период с 20 по 23 января 2017 года в 48 регионах страны. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет.

2 февраля были опубликованы результаты опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно которым уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина гражданами страны остается высоким.

В декабре 2016 года, согласно опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ), россияне признали Путина политиком года.