Живущие за границей россияне заинтересовались президентскими выборами

Центризбирком России получает обращения от соотечественников за рубежом, готовых принять активное участие в президентской избирательной кампании. Об этом сообщает RT со ссылкой на члена ЦИК Василия Лихачева в пятницу, 31 марта.

По его данным, письма от некоммерческих организаций и экспертных групп россиян, проживающих за рубежом, начали поступать с середины февраля. Обращения приходят, в частности, из Германии, Израиля, Латвии и Литвы, отметил Лихачев.

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«Они предлагают меры по улучшению работы российских загранучреждений, например расширение числа приемных. Хотят у себя видеть представителей российских политических партий и журналистов», — сказал член ЦИК. Он уверен, что ближе к президентской кампании интерес соотечественников будет возрастать.

Лихачев считает, что следует ориентировать партии, которые будут выдвигать своего кандидата на президентские выборы, «на более активное присутствие в рамках кампании за рубежом». По его данным, за границей находятся около 32 миллионов россиян с правом голоса.

30 марта основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, который планирует стать кандидатом на пост главы государства, призвал начать телевизионные дебаты сейчас — за год до президентских выборов, намеченных на март 2018 года.

В декабре RT писал, что явка на избирательных участках за рубежом в 2018 году может быть обеспечена за счет выезда членов избирательных комиссий в «русские» районы и активности российских СМИ. Тогда Лихачев заявлял, что на выборах в Госдуму за границей проголосовали около 360 тысяч человек — около одного процента от общего числа россиян, проживающих за пределами страны.