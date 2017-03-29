Памфилова допустила отмену досрочного голосования

Центризбирком разрабатывает предложения по изменению избирательного законодательства в части досрочного голосования. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, передает ТАСС в среду, 29 марта.

«Мы сейчас готовим предложения по упорядочению, оптимизации и, может быть, отмене досрочного голосования», — сказала Памфилова. Она подчеркнула, что его отмена возможна только в случае, если комиссии удастся предложить адекватную замену.

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По словам главы Центризбиркома, нарекания вызывает система досрочного голосования, которая действует на региональных и муниципальных выборах (на выборах федерального уровня оно проводится только на отдаленных территориях — прим. «Ленты.ру»). Она позволяет заранее проголосовать гражданам, которые в день выборов, например, работают или уезжают на дачу.

«Опыт показывает, что именно досрочное голосование на выборах в регионах является одной из самых больших потенциальных возможностей для разного рода фальсификаций», — отметила Памфилова.

16 марта глава ЦИК сообщила, что в России могут появиться универсальные избиркомы для граждан, которые не успели заранее подать заявку на голосование по месту пребывания. Такие предложения рассматриваются на фоне возможности отмены открепительных удостоверений, поясняла она.

В начале месяца в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий отмену открепительных удостоверений при голосовании на выборах президента России в 2018 году.