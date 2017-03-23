Недобравшее подписей в свою поддержку «Великое Отечество» предложило их отменить

Партия «Великое Отечество» предложила допускать до участия в выборах все зарегистрированные политические движения без сбора подписей. С такой инициативой лидер партии Николай Стариков обратился к главе ЦИК России Элле Памфиловой, сообщает ТАСС в четверг, 23 марта.

«Решение каких-то чиновников, которые оценивают подписи, их качество, делает политический процесс сложным, неравноправным, что в итоге приводит к тому, что значительная часть избирателей не приходит на избирательные участки», — сказал Стариков.

Он отметил, что по закону партии, которые в течение определенного времени не участвуют в выборах, могут быть ликвидированы. «Не должно быть никаких препон в осуществлении функций, ради которых она [политическая партия] и создавалась», — считает Стариков.

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6 марта Памфилова сообщила, что представители многих партий считают необходимым упростить систему регистрации кандидатов и упорядочить сбор подписей.

На прошлых думских выборах ЦИК отказал в регистрации партии «Великое Отечество» из-за недостаточного числа достоверных подписей. Всего их было необходимо собрать 200 тысяч.

Без сбора подписей могут быть зарегистрированы парламентские партии, набравшие на выборах в Госдуму более 3 процентов, политические движения, а также те, которые имеют места хотя бы в одном законодательном собрании. В выборах регионального и муниципального уровня от сбора подписей освобождены партии, депутаты которых представлены в местных органах.