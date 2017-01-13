Минюст зарегистрировал «Беспартийную Россию»

Министерство юстиции зарегистрировало всероссийскую политическую партию «Беспартийная Россия». Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Организация была включена в реестр 23 декабря прошлого года, отмечается на сайте Минюста.

Учредительный съезд «Беспартийной России» прошел в 2013 году, но зарегистрировать партию с тех пор не удавалось, рассказал ТАСС лидер политического движения Александр Сафошин. Он подчеркнул, что «Беспартийная Россия» намерена участвовать в выборах, но не уточнил, в каких конкретно.

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«Сегодня в нашей стране можно реально объединить всех граждан России на беспартийной основе, так как беспартийных —более ста миллионов совершеннолетних россиян, для которых обоснованная государственная идеология — это способ созидать и обеспечивать движение по пути социального прогресса», — говорится в программе организации.

Среди целей движения — обеспечение взаимодействия между представителями разных национальностей, а также распространение гуманистического мировоззрения и политических установок, основанных «на научных и демократических принципах».

«Беспартийная Россия» стала 77-й по счету политической партией, официально зарегистрированной Минюстом. В парламентских выборах, прошедших в сентябре прошлого года, принимали участие 14 политических организаций. Из них пройти в Госдуму и создать в ней фракции смогли только четыре партии («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия»), еще две провели в нижнюю палату парламента по одному одномандатнику.