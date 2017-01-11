Омские справороссы переехали в деревянную избу от либерал-демократов

Региональное отделение «Справедливой России» поменяло офис в Омске, переехав в построенное в начале XX века деревянное здание, находящееся в центре города. Об этом сообщает интернет-издание «СуперОмск» в среду, 11 января.

Партия решила съехать из здания, известного как Общественно-политический центр, из-за излишне дорогой аренды, пояснил изданию исполняющий обязанности лидера областной ячейки справороссов Алексей Провозин.

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Деревянная изба на улице Красных Зорь, где теперь квартируют представители партии, признана объектом культурного наследия регионального значения — памятником гражданской общественной архитектуры начала прошлого века.

В начале ноября 2016-го сообщалось, что омские отделения «Справедливой России» и ЛДПР с трудом уживаются в общем офисе, который до этого долгое время полностью занимали справороссы.

Отмечалось, что соседствующим представителям политических движений приходилось делить один туалет, кроме того, у членов ЛДПР не было ключей от офиса.