«Умная Россия» прекратила существование

Две российские партии — «Умная Россия» и Партия защиты бизнеса и предпринимательства — прекратили существование. Об этом в среду, 8 февраля, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, передает ТАСС.

«На сегодняшний момент, по данным министерства юстиции, правом участия в выборах обладают 72 партии, поскольку в начале февраля прекратили свое существование и исключены из реестра две», — сказал Памфилова.

В списке зарегистрированных политических партий на сайте Минюста пока указаны обе организации.

19 января директор Института актуальной экономики Никита Исаев сообщил, что подал в Минюст документы для регистрации нового общественно-политического движения «Новая Россия». Предполагается, что оно будет участвовать в выборах в ряде регионов уже в этом году, отметил он.

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Неделей ранее Минюст зарегистрировал «Беспартийную Россию». Среди целей организации — объединение всех граждан страны без учета национальности на беспартийной основе, а также распространение гуманистического мировоззрения и политических установок, базирующихся «на научных и демократических принципах».

Партия защиты бизнеса и предпринимательства существует с октября 2013 года. Главная ее цель — занять максимальное число мест в органах власти, чтобы защищать свободу и интересы предпринимателей, говорится в программе организации.

«Умная Россия» была зарегистрирована Минюстом в июне 2012 года. Согласно программе, партия призвана собрать людей «креативного класса», которых объединяет «жажда нового, открытость будущего и неудовлетворенность настоящим». Среди основных задач указана антибюрократическая революция, которая, по мнению создателей движения, позволит в том числе победить коррупцию. «Умная Россия», как следует из заявлений ее руководства, планировала стать первой «партией, лидирующей в киберпространстве».