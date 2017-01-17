Суд приостановил деятельность «Российской социалистической партии» на Камчатке

Камчатский краевой суд приостановил деятельность регионального отделения «Российской Социалистической партии» на два месяца. Об этом во вторник, 17 января, сообщается на сайте суда.

Таким образом, суд удовлетворил административное исковое заявление краевого управления Министерства юстиции России. Отмечается, что региональная ячейка нарушила требования федерального закона «О политических партиях.

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В частности, по данным Минюста, политическое движение своевременно не предоставило в ведомство информацию о смене представителя, который имеет право действовать от лица партии по доверенности. Кроме того, не были представлены соответствующие документы для внесения записи об изменениях в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Минюст неоднократно направлял предупреждения в адрес партии по месту ее регистрации, однако они удовлетворены не были, уточняется в сообщении.

Региональное отделение «Российской Социалистической партии» зарегистрировано на Камчатке 24 апреля 2013 года. Представителей в законодательных органах власти субъекта и на других выборных должностях в регионе не имеет.