В России появится движение «Новая Россия»

Директор Института актуальной экономики, политолог Никита Исаев анонсировал создание общественно-политического движения федерального уровня «Новая Россия». Об этом в четверг, 19 января, сообщает РИА Новости.

Документы для регистрации уже поданы в Минюст, в настоящее время идет процесс оформления.

По словам Исаева, стране необходимы новые лица, иные подходы и понятная, близкая идеология. В политической сфере движение ставит своей задачей формирование доверия к институтам власти путем переформатирования системы госуправления, а для этого важно наладить формы обратной связи между обществом и государством, уточнил он.

Кроме того, лидер движения заявил о намерении «Новой России» в текущем году участвовать в выборах в ряде регионов, в том числе в муниципальных выборах в Москве. Движение при этом будет опираться на концепцию, разработанную самим Исаевым, — «Новый НЭП — национальная экономическая политика».

Политолог добавил, что внутри самой «Новой России» будет функционировать «Дискуссионный Клуб "2100"», в состав которого входят эксперты, научные сотрудники, общественные деятели, политологи, способные «провести объективный анализ, выступить с рациональной критикой и дать обоснованные предложения по вопросам социально-экономического развития как в масштабе России, так и в региональном разрезе».

13 января Минюст зарегистрировал всероссийскую политическую партию «Беспартийная Россия». Среди целей движения — объединение всех граждан страны без учета национальности на беспартийной основе, а также распространение гуманистического мировоззрения и политических установок, базирующихся «на научных и демократических принципах».