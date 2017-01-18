«Карьерюга» из газеты «Ваши 6 соток» собрался возглавить московских справороссов

Президиум центрального совета «Справедливой России» рекомендовал на пост руководителя московского отделения партии главного редактора газеты для садоводов и огородников «Ваши 6 соток» Андрея Туманова. Об этом сообщает ТАСС в среду, 18 января.

«Еще идет у нас заседание президиума центрального совета партии, на нем меня утвердили», — сказал Туманов.

Бывший депутат Госдумы Александр Агеев, возглавлявший московское отделение справороссов с 2011 года, заявил о сложении своих полномочий. Конференция регионального отделения, которая изберет нового руководителя, пройдет в апреле или мае.

Туманов был депутатом Госдумы шестого созыва, в седьмой созыв не переизбрался. Он несколько лет подряд представлял газету «Ваши 6 соток» на ежегодных Больших пресс-конференциях президента России Владимира Путина и неоднократно задавал вопросы главе государства. В 2012 году он сообщил президенту, что стал внештатным корреспондентом, так как ушел работать в парламент. В ответ российский лидер назвал его «карьерюгой».