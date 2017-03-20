Центризбирком оценил шансы на разработку мобильного приложения для избирателей

Информация о разработке мобильного приложения для избирателей совместно с компанией «Яндекс» преждевременна, заявил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев. Его слова приводит ТАСС в понедельник, 20 марта.

«Определенно утверждать о разработке некоего мобильного приложения для выборов как о свершившемся факте рано», — сказал он, комментируя информацию газеты «Известия» о возможности создания приложения по поиску избирательных участков.

Вместе с тем Булаев подтвердил, что члены ЦИК на минувшей неделе встречались с сотрудниками «Яндекса». Однако в ходе этой встречи речь шла, в частности, о возможности участия Центризбиркома в программе «Яндекс.Справочник», отметил представитель ведомства.

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«Мы проводим консультации с рядом технологических компаний, ищем варианты использования информационных технологий в избирательном процессе, которые позволят рядовому избирателю быстрее и проще найти необходимую информацию», — добавил Булаев.

20 марта «Известия» сообщили, что ЦИК и «Яндекс» обсуждают создание мобильного приложения, которое поможет россиянам найти подходящий для них избирательный участок. Отмечалось, что избирательная комиссия уже сотрудничала с компанией в ходе выборов в Госдуму.

На прошлой неделе председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что российская избирательная система нуждается в более современном техническом оснащении. Она признала, что ведомству не хватает свежих идей.

