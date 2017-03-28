В ЦИК допустили упрощение муниципального фильтра на губернаторских выборах

Муниципальный фильтр, который обязывает кандидатов в губернаторы собирать подписи местных депутатов, может быть упрощен, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на встрече с председателем партии «Яблоко» Эмилией Слабуновой. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 28 марта.

Представители фракции «Яблока» в заксобраниях добиваются, чтобы на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект об отмене муниципального фильтра для партий с представительством в региональных парламентах, рассказала Слабунова. Памфилова отметила, что эту инициативу лучше внести на рассмотрение рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства, созданной при администрации президента.

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«Я полагаю, что с учетом того, что почти все партии солидарны по отношению к этому фильтру, это будет очень серьезный предмет для обсуждения, возможно, для принятия решения», — сказала Памфилова.

На прошлой неделе лидер партии «Великое Отечество» Николай Стариков предложил допускать до участия в выборах все зарегистрированные политические движения без сбора подписей.

10 марта группа депутатов от КПРФ внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, разрешающий муниципальным депутатам поддерживать подписями не одного, а нескольких кандидатов на пост губернатора.

По действующему законодательству все желающие баллотироваться на пост главы региона должны пройти муниципальный фильтр — собрать подписи от 5-10 процентов, в зависимости от решения субъекта, муниципальных депутатов.

