Памфилова усомнилась в необходимости единого дня голосования

Вопрос переноса единого дня голосования требует широкого обсуждения, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. Ее слова приводит ТАСС во вторник, 28 марта.

«Я не хочу ничего сейчас утверждать. Не хочу брать на себя миссию утверждения. У меня не сложилось мнения, нужен ли он [единый день голосования] вообще. (...) Тут есть плюсы и минусы, давайте оставим этот вопрос открытым», — сказала она на встрече с председателем партии «Яблоко» Эмилией Слабуновой.

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По мнению главы ЦИК, если все-таки оставлять единый день голосования, то его необходимо закрепить в октябре-ноябре или в апреле.

Слабунова, как отмечает агентство, передала Памфиловой пакет предложений по совершенствованию избирательного законодательства. В частности, партия предлагает проводить выборы всех уровней во вторую среду ноября.

28 февраля депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о переносе парламентских выборов с сентября на апрель. Авторы инициативы также предлагают проводить голосование не в воскресенье, а в среду.

Президент подписал закон о введении единого дня голосования в 2012 году. Согласно нему, региональные выборы должны проводиться не дважды в год (в марте и октябре), а только один — во второе воскресенье сентября. Летом 2015 года на осень также перенесли федеральные парламентские выборы.