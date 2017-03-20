Бывшим гражданам СССР предложили дать бессрочные льготы на получение паспорта РФ

Участники парламентских слушаний в Госдуме о политике в отношении соотечественников выступили за бессрочное продление нормы закона, разрешающей выдавать российские паспорта бывшим гражданам СССР в упрощенном порядке. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 20 марта.

«Госдуме и правительству РФ проработать вопрос о бессрочном продлении действия норм главы VIII.1 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации", дающим право на оформление гражданства РФ двум категориям лиц», — говорится в проекте рекомендаций.

Речь идет бывших гражданах СССР, которые приехали в Россию до 1 ноября 2002 года и не имеют гражданства или вида на жительство в других странах, а также их детях. Кроме того, это касается приехавших в Россию до июля 2002 года бывших гражданах Советского Союза, у которых изъяли паспорт или признали его недействительным.

На слушаниях также шла речь о необходимости заявительного характера получения гражданства для соотечественников по программе содействия переселению в Россию, а также носителей русского языка, в случае наличия у них документов о выходе из гражданства другой страны.

10 марта думский комитет по делам национальностей одобрил законопроект, упрощающий получение российских паспортов для носителей русского языка. Его автором стал первый зампред комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия»). Документ предполагает, что носителями русского языка будут считаться граждане, родившиеся на территории бывших Российской империи или СССР, а также тех, «кто имеет родственников по прямой восходящей линии, родившихся в России». В законопроекте также идет речь об отмене требования о предоставлении документа о выходе из гражданства иностранного государства.

В начале декабря 2016 года Госдума приняла закон, который разрешает выдавать российское гражданство бывшим гражданам СССР в упрощенном порядке еще три года — до 2020-го.