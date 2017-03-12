В Госдуме предложили давать гражданство России по «праву почвы»

Новый законопроект об упрощении получения российского гражданства для носителей русского языка, внесенный в Госдуму, предполагает новый принцип — «право почвы». Об этом заявил заместитель председателя комитета по делам национальностей Государственной думы Руслан Бальбек, сообщает в воскресенье, 12 марта, РИА Новости.

«В случае принятия данного закона получить гражданство Российской Федерации можно будет не только по принципу крови, родства, но и по принципу почвы. Основным критерием будет являться знание русского языка, а также берется за основу связь с территориями Советского Союза и Российской империи», — рассказал парламентарий.

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10 марта сообщалось, что комитет Госдумы по делам национальностей одобрил этот документ. Авторами законопроекта выступили в том числе депутаты Константин Затулин и Наталья Поклонская.

Законодатели предлагают отнести под категорию «носителей русского языка» граждан, родившихся на территории бывшей Российской империи или СССР, а также тех, «кто имеет родственников по прямой восходящей линии, родившихся в России».

Кроме того, предполагается отменить требование о предоставлении документа о выходе из гражданства иностранного государства, из-за которого «процедуры получения вида на жительство и самого гражданства РФ поставлены в зависимость от иностранных регламентов, от волюнтаризма иностранных чиновников».