В Госдуме одобрили законопроект об упрощенной выдаче российского гражданства

Комитет Госдумы по делам национальностей одобрил законопроект, упрощающий получение российского гражданства для носителей русского языка. Об этом сообщил корреспонденту «Ленты.ру» его первый зампред Михаил Старшинов в пятницу, 10 марта.
«Поддержали», — сказал депутат, отвечая на вопрос об итогах рассмотрения документа на заседании комитета, назначенного соисполнителем по его подготовке.
Согласно данным думской базы законодательной деятельности, все замечания по инициативе должны поступить в профильный комитет по госстроительству и законодательству 17 марта.
Законопроект внес на рассмотрение нижней палаты парламента первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия»). Его соавтором выступает в том числе Наталья Поклонская.
Документ предполагает внесение поправок в законы «О гражданстве Российской Федерации» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ». В пояснительной записке к нему отмечается, что он разработан в соответствии с поручением президента Владимира Путина.
Законодатели предлагают отнести под категорию «носителей русского языка» граждан, родившихся на территории бывшей Российской империи или СССР, а также тех, «кто имеет родственников по прямой восходящей линии, родившихся в России».
Кроме того, предполагается отменить требование о предоставлении документа о выходе из гражданства иностранного государства, из-за которого «процедуры получения вида на жительство и самого гражданства РФ поставлены в зависимость от иностранных регламентов, от волюнтаризма иностранных чиновников».
По данным МВД, из-за этого из тысячи граждан Украины только 24 получили российское гражданство в качестве «носителей русского языка», отмечают парламентарии.