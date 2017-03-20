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Правительству предложили провести миграционную амнистию для жителей Донбасса

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Участники парламентских слушаний в Госдуме, посвященных политике в отношении соотечественников, предложили российскому правительству провести полную миграционную амнистию для жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 20 марта.

«С учетом гуманитарной катастрофы, в которой оказались граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, провести для этой категории российских соотечественников полную миграционную амнистию и разработать дополнительный перечень преференций на территории России», — отмечается в проекте рекомендаций.

Жителям этих территорий предлагается предоставить льготы, в частности, при регистрации по месту жительства и трудоустройстве.

Кроме того, участники слушаний призвали упростить механизм предоставления политического убежища из-за «массового характера преследования российских соотечественников на Украине по политическим мотивам».

Ранее в понедельник сообщалось, что по итогам парламентских слушаний было рекомендовано бессрочно продлить норму закону об упрощенном получении гражданства для бывших граждан СССР, переехавших в Россию до 2002 года.

20 марта «Новые известия» сообщили, что для обладателей паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в России действуют те же миграционные правила, что и для граждан Украины.

В феврале президент Владимир Путин подписал указ о признании в России документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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