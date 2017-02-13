«Коммунисты России» отметили увольнение губернатора Новгородской области салютом

Активисты Новгородского отделения партии «Коммунисты России» устроили праздничный салют в честь увольнения губернатора региона Сергея Митина. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщается на сайте политического движения.

Коммунисты произвели на центральной городской площади залп из десяти хлопушек накануне в воскресенье.

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«Бросать обвинения в спину уходящему губернатору мы не будем. Добровольно покинув пост, он совершил мужественный поступок, пусть и под давлением федеральной власти. Нужно засучив рукава начать разгребать "авгиевы конюшни"» — сказал руководитель региональной ячейки партии Дмитрий Перевязкин.

Ранее в понедельник Митин заявил о том, что принял решение досрочно покинуть свой пост и обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать ему новое поручение.

На прошлой неделе источники ряда СМИ анонсировали отставку Митина и назначение врио руководителя региона главу Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрея Никитина.

На выборах губернатора Новгородской области в 2012 году кандидат от КПРФ Ольга Ефимова не преодолевала муниципальный фильтр. Лидер политического движения Геннадий Зюганов посчитал, что это произошло из-за административного давления, сообщается на сайте партии.

Сергей Митин возглавил Новгородскую область в августе 2007 года. До этого, в 2004-2007 годах, занимал должность замминистра сельского хозяйства, в 2000-2004 годах — замминистра промышленности, науки и технологий.