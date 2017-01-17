Патриарх Кирилл выступит в Госдуме

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступит 26 января в Госдуме в рамках V Рождественских парламентских встреч. Об этом во вторник, 17 января, сообщили в Московской патриархии, передает ИА REGNUM.

Предполагается, что предстоятель Русской православной церкви и спикер ГД Вячеслав Володин посетят выставку работ победителей конкурса «Красота Божьего мира» и выставку «Достояние России. Страницы истории и духовные традиции», которые откроются в фойе нижней палаты российского парламента накануне.

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Затем у патриарха запланирована встреча с лидерами думских фракций. Открытие Рождественских парламентских встреч состоится в зале пленарных заседаний. Ожидается выступление патриарха, председателя ГД, лидеров думских фракций и представителя Совфеда.

Впервые патриарх Кирилл выступил в зале заседаний Госдумы в январе 2015 года. В частности он заявил о необходимости запретить аборты. «Если бы удалось в два раза сократить количество абортов, у нас был бы устойчивый и мощный демографический рост», — подчеркнул он. В качестве первого шага предстоятель РПЦ предложил исключить их из перечня услуг, оказываемых в рамках системы обязательного медицинского страхования.