Учитель рассказал о бессмысленной встрече с Поклонской

Российский режиссер Алексей Учитель встречался с депутатом Госдумы Натальей Поклонской в Кремле. Об этом кинематографист заявил во вторник, 13 июня, на пресс-конференции в ТАСС, посвященной его фильму «Матильда».

По словам Учителя, парламентарий попросила его показать «Матильду» ее экспертам. «Я сказал, что вам надо посмотреть картину, только вы лично можете эмоционально, прагматично оценить, что там есть плохого. Поклонская ответила: "Никогда. Мне все расскажут эксперты"», — отметил режиссер.

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Кинематографист назвал беседу с Поклонской бессмысленной.

Учитель также добавил, что работа над «Матильдой» практически завершена.

Поклонская неоднократно обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить фильм на предмет оскорбления чувств верующих. Сотрудники правоохранительных органов посмотрели трейлер фильма, размещенный в интернете, однако нарушений обнаружено не было.

«Матильда» выйдет в прокат 25 октября. Премьера картины состоится 6 октября в Мариинском театре.