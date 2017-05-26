Культура
 

Песков отказался считать давлением проверки Учителя и Серебренникова

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал вполне приемлемыми проверки в отношении режиссеров Алексея Учителя и Кирилла Серебренникова. Об этом он рассказал журналистам в пятницу, 26 мая, передает «Интерфакс».

По его словам, давление на творчество недопустимо — такой же точки зрения придерживается и глава государства. Однако работу налоговых и надзорных органов, добавил Песков, не стоит так расценивать.

«Другое дело, если есть какая-то информация о перегибах, нарушениях, злоупотреблениях, то тогда это меняет суть вопроса. Но в настоящее время (...) оснований, скажем так, для сгущения красок тоже, наверное, у нас нет», — отметил пресс-секретарь.

25 мая сообщалось, что полиция начала проверку кинокомпании Учителя на налоговые преступления. Адвокат режиссера пояснил, что ее инициировала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Парламентарий объяснила необходимость инспекции обращениями граждан. По ее словам, многие усмотрели в фильме «Матильда» материал, оскорбляющий чувства верующих. Кроме того, добавила Поклонская, следователи проверят и распределение бюджетных средств, потраченных на съемки картины.

23 мая обыски прошли в квартире Серебренникова и театре «Гоголь-центр», где он работает худруком. В полиции отмечали, что проверка связана с делом о хищении бюджетных средств, которые были выделены труппе режиссера «Седьмая студия». Позже бухгалтер Нина Масляева призналась в хищениях по делу. Масляеву и бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина задержали.

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