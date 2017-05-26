Поклонская объяснила проверку «Матильды» Учителя запросами граждан

Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в компетентные органы большое количество депутатских запросов на проверку фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом она рассказала журналистам в пятницу, 26 мая, передает «Интерфакс».

Парламентарий пояснила, что поводом для запросов стали многочисленные обращения граждан.

«Проводится проверка по факту нарушения прав, религиозных чувств верующих и, в частности, по бюджетным деньгам, которые были выделены на финансирование этого фильма», — отметила Поклонская.

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В то же время она подчеркнула, что не знает, на какой именно запрос ссылается Учитель, который накануне сообщил о том, что в его киностудии в Санкт-Петербурге проводится проверка. «Господа режиссеры рекламируют свой фильм. Я в этом участвовать не буду», — сказала депутат.

25 мая адвокат Учителя Константин Добрынин заявил, что полиция приступила к проверке кинокомпании режиссера на налоговые преступления. По его словам, инспекцию инициировала Поклонская.

В апреле депутат оправляла в Генпрокуратуру результаты экспертизы по фильму «Матильда», подтверждающие, что он оскорбляет чувства верующих.

В ленте Учителя, премьера которой состоится 25 октября, рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.