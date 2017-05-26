Володин назвал просьбы о проверках Учителя личной инициативой Поклонской

Депутат Госдумы Наталья Поклонская инициировала проверку в отношении кинокомпании режиссера Алексея Учителя по своей личной инициативе. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в пятницу, 26 мая, передает ТАСС.

По его словам, Поклонская не просила коллег-депутатов, в том числе членов профильного комитете по борьбе с коррупцией, поддержать ее в этом вопросе.

В тоже время Володин подчеркнул, что парламентарии имеют право обращаться с запросами в ведомства — это закреплено в федеральном законодательстве и конституции. «Что касается проверяющих ведомств, они могут назначить проверку, а могут отказать в проверке, объяснив свою позицию», — добавил Володин.

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Ранее в пятницу Поклонская сообщила журналистам, что направила в компетентные органы несколько депутатских запросов для проверки фильма Учителя «Матильда». Поводом для этого стали многочисленные обращения граждан, пояснила она. Инспекция проводится на предмет оскорбления религиозных чувств верующих, а также по факту нарушений, связанных с расходованием бюджетных средств.

25 мая адвокат Учителя Константин Добрынин заявил, что полиция начала проверять кинокомпанию режиссера на налоговые преступления. По его данным, проверку инициировала Поклонская.

Ранее парламентарий обращалась в Генпрокуратуру с доказательствами того, что кинофильм оскорбляет чувства верующих. До этого депутат дважды просила проверить на экстремизм содержание фильма, еще не вышедшего в прокат.

В фильме «Матильда» рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.