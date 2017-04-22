Режиссер Алексей Учитель завершил монтаж фильма «Матильда»

Режиссер Алексей Учитель официально завершил монтаж фильма «Матильда». Об этом он рассказал на встрече в Российской государственной библиотеке в рамках «Библионочи», передает «Интерфакс» в субботу, 22 апреля.

На встрече был представлен финальный трейлер картины. Учитель рассказал, что полностью работа над лентой будет завершена через месяц-полтора. Также стало известно, что фильм перемонтируют в сериал из четырех эпизодов, который после проката полнометражной версии в кинотеатрах выйдет на телевидении в 2018 году.

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Премьера фильма Учителя, рассказывающего об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской, намечена на 6 октября в Мариинском театре.

Еще на стадии съемок картина вызвала широкий резонанс. Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в Генпрокуратуру результаты экспертизы, подтверждающие, что содержание «Матильды» оскорбляет чувства верующих. Специалисты, к примеру, отметили, что балерина Матильда Кшесинская внешне похожа на крысу. Учитель в связи с этим заявил, что ему «стыдно и горько» за сказавших это людей. Министр культуры Владимир Мединский назвал дискуссию вокруг ленты вакханалией демократии и заявил, что не считает возможным оценивать еще не вышедший фильм.