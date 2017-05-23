К режиссеру Кириллу Серебренникову пришли с обыском

У режиссера театра и кино Кирилла Серебренникова проходит обыск. Об этом в Facebook во вторник, 23 мая, сообщила журналистка Ольга Романова.

Причины обыска она не уточнила.

Корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов-Кассиа со ссылкой на источник также написал в Facebook, что у Серебренникова дома проходят следственные действия. Он отметил, что режиссер не отвечает на телефон. «Похоже, что там нет адвоката», — добавил Хазов-Кассиа.

Кирилл Серебренников — художественный руководитель «Гоголь-центра», обладатель премии ТЭФИ и наград кинофестиваля «Кинотавр». Он снял такие фильмы, как «Изображая жертву», «Ученик» и «Юрьев день».