Серебренников станет режиссером биографического балета о Рудольфе Нурееве

Кирилл Серебренников станет режиссером балета «Нуреев» в Большом театре. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщает «Интерфакс».

«Это будет байопик про всю жизнь — от детства, улицы Росси, школы, от Вагановского, до финала, до смерти», — рассказал Серебренников, который также станет сценографом постановки.

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Над спектаклем работает та же команда, которая в 2015 году ставила «Героя нашего времени», — хореограф-постановщик Юрий Посохов и композитор Илья Демуцкий.

Режиссер заявил, что сейчас работает над декорациями, а также совместно с Еленой Зайцевой создает костюмы.

Серебренников сообщил, что информация об исполнителе заглавной роли пока не разглашается. Он добавил, что планируется несколько составов и «это все первейшие звезды».

Премьера «Нуреева» намечена на 11 июля.

Рудольф Нуреев (1938-1993) — артист и балетмейстер. В 1961 году после выезда на гастроли в Париж попросил там политического убежища и не вернулся в СССР. Танцевал в ведущих европейских театрах. В последние годы выступал также в качестве дирижера.