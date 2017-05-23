Следователи пришли с обыском в «Гоголь-центр»

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) проводят обыски в московском «Гоголь-центре» и у художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во вторник, 23 мая.

Известно, что обыск проводится в рамках уголовного дела. Источник не уточнил, о какой статье Уголовного кодекса России идет речь. «Задержанных пока нет. Будут проведены допросы и иные следственные действия», — отметил собеседник агентства.

При этом, как уточняет источник РЕН ТВ, обыски у Серебренникова связаны с расследованием уголовного дела о хищении бюджетных средств.

Ранее во вторник сообщалось, что к Серебренникову пришли домой с обыском. Корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов-Кассиа отметил, что режиссер не отвечает на телефонные звонки.

Кирилл Серебренников — художественный руководитель «Гоголь-центра», обладатель премии ТЭФИ и наград кинофестиваля «Кинотавр». Он снял такие фильмы, как «Изображая жертву», «Ученик» и «Юрьев день».