Обыски в «Гоголь-центре» и у Серебренникова связали с делом о растрате

Следственные действия, которые проходят в московском «Гоголь-центре» и дома у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова, связаны с растратой денежных средств театра. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник во вторник, 23 мая.

По словам собеседника агентства, сотрудники правоохранительных органов также проводят обыски у других работников учреждения.

Уголовное дело по статье 160 УК РФ («растрата») было возбуждено в 2015 году из-за хищений в департаменте культуры Москвы, объяснил источник. «Сумма ущерба по эпизоду, связанному с "Гоголь-центром", оценивается в 35 миллионов долларов», — отметил он.

Вход в здание «Гоголь-центра» закрыт, у служебного входа стоят мужчины в балаклавах и форме с нашивками ФСБ. Один из них заявил журналистам, что в учреждении проходят оперативные мероприятия, которые, «скорее всего, сегодня еще не закончатся».

Ранее во вторник сообщалось, что следователи пришли с обыском в «Гоголь-центр» и к Серебренникову домой. Корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов-Кассиа отметил, что режиссер не отвечает на телефонные звонки.

Серебренников является худруком «Гоголь-центра» с 2012 года.