Павленскому ограничили выезд за границу

Федеральная служба судебных приставов ограничила художнику-акционисту Петру Павленскому выезд за границу. Об этом в пятницу, 7 апреля, руководитель пресс-службы управления ФССП по Санкт-Петербургу Елена Ленчицкая заявила агентству городских новостей «Москва».

«У него ограничение на выезд за границу, если он сюда вернется, то обратно выехать не сможет, пока не заплатит долг», — сказала она. По словам Ленчицкой, дело Павленского будет передано в отдел по исполнению особых производств.

Художник покинул Россию вместе с гражданской женой Оксаной Шалыгиной и двумя дочерьми в середине января. Сообщалось, что Павленский уехал, не оплатив штраф в размере 500 тысяч рублей за поджог двери здания ФСБ на Лубянке.

Причиной эмиграции акциониста стали подозрения в совершении насильственных действий сексуального характера. Как заявил художник, он не хочет, чтобы его детей отправили в детдом, и потому будет просить политического убежища во Франции.

16 января продюсер «Театра.doc» Всеволод Лисовский заявил, что Павленский и Шалыгина попытались изнасиловать актрису Анастасию Слонину. В Следственном комитете России начали проверку по данному заявлению. 17 января в отношении художника возбудили уголовное дело за избиение одного из актеров «Театра.doc».

В июне 2016-го Павленского признали виновным в порче объекта культурного наследия — двери здания ФСБ на Лубянке, которую он поджег в ноябре 2015 года. Художнику удалось избежать тюремного заключения, однако ему был назначен штраф.