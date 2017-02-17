Культура
 

Павленский уехал из России с неоплаченным штрафом за поджог двери ФСБ

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Петр Павленский
Петр Павленский

Художник-акционист Петр Павленский покинул Россию, не оплатив штраф в размере 500 тысяч рублей за поджог двери здания ФСБ на Лубянке. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В январе сообщалось, что Павленский покинул Россию вместе с гражданской женой Оксаной Шалыгиной и двумя дочерьми.

По словам художника, он собирается просить политического убежища во Франции. Художник рассказал, что его и Шалыгину подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера. Павленский назвал это обвинение клеветой.

Акционист заявил, что эмигрирует, чтобы его детей девяти и шести лет не отправили в детский дом.

В отношении Павленского 17 января было возбуждено уголовное дело по заявлению об избиении одного из актеров «Театра.doc».

В июне 2016-го Павленского признали виновным в порче объекта культурного наследия — двери здания ФСБ на Лубянке, которую он поджег в ноябре 2015 года. В качестве наказания художнику назначили только штраф в размере 500 тысяч рублей, а также компенсацию ущерба в размере 481 тысячи рублей. В своем видеоблоге Павленский пояснил, что горящая дверь Лубянки — «это перчатка, которую бросает общество в лицо террористической угрозе».

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