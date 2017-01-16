СМИ узнали об эмиграции художника Павленского из России

Художник-акционист Петр Павленский покинул Россию вместе с гражданской женой Оксаной Шалыгиной и двумя дочерьми. Об этом он сообщил украинскому телеканалу «Громадське» в понедельник, 16 января.

По словам Павленского, он собирается просить политическое убежище во Франции. Художник рассказал, что его и Шалыгину подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера. Павленский назвал это обвинение клеветой.

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Акционист заявил, что эмигрирует, чтобы его детей девяти и шести лет не отправили в детский дом.

Адвокат Павленского Дмитрий Динзе заявил РИА Новости, что ему ничего не известно об эмиграции художника. Он подтвердил, что российские следователи начали в отношении Павленского и Шалыгиной «проверку о наличии в их действиях состава преступления о насильственных действиях сексуального характера».

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В июне 2016-го Павленского признали виновным в порче объекта культурного наследия — двери здания ФСБ на Лубянке, которую он поджег в ноябре 2015 года. В качестве наказания художнику назначили только штраф в размере 500 тысяч рублей, а также компенсацию ущерба в размере 481 тысячи рублей. В своем видеоблоге Павленский пояснил, что горящая дверь Лубянки — «это перчатка, которую бросает общество в лицо террористической угрозе».

В октябре 2014 года Павленский отрезал себе мочку уха на крыше Института имени Сербского. В ноябре 2013-го он прибил мошонку к брусчатке Красной площади.